A Disney-színésznő maga mellé vette Slasht és a torzítós gitárt

A popdalok rock és metál műfajba készült átdolgozása évtizedek óta népszerű a zenészek körében. Az viszont egészen ritka, hogy egy előadó a korábbi nótáit írja át ebben a stílusban. Demi Lovato most legnépszerűbb slágereit öltöztette metálos köntösbe. A Revamped című feldolgozásalbumon ráadásul olyan előadók szerepelnek, mint Slash és a The Used frontembere, Bert McCracken.

A Disney-színészből nemrég rocksztárrá avanzsált Demi Lovato 2022-es albumával bebizonyította, lehet hirtelen műfajt váltani. A Holy Fvck című stúdiólemezzel az énekes visszatért fiatalkori énjéhez, és újra a keményebb műfajokból építette fel dalait. A Revamped névre keresztelt feldolgozáslemezen Lovato tíz legpopulárisabb dala szerepel rock és metál átiratban.

Az albumról korábban már több szerzemény is megjelent single-ként, köztük az előadó 2013-as lemezének nyitódalának feldolgozása. A Heart Attack című nóta már a megjelenésekor kívánta a torzítós gitárt és a húzós dobhangzást, így egyáltalán nem meglepő, hogy felkerült a Revampedre. A 2015-ös Confidentben Lovato meghagyta a fúvós szekciót, és azt elektronikus metállal vegyítette.

Ezután érkezik a Guns N’ Roses gitárosával készült feldolgozás. Slash tökéletes választás volt a Sorry Not Sorry című dal átírásához. Az új verzió sokkal dinamikusabb, mint az eredeti, és érződik, hogy az énekes komfortosabban érzi magát ebben a műfajban – még egy kis screamelés is bekerült a dalba. Slash szólója és Demi elképesztő hangjának kavalkádja a nóta végén pedig egyértelműen felteszi a pontot az i-re.

2015 egyik legnagyobb nyári slágere, a Cool for the Summer is megkapta a régóta várt zúzós verzióját. A feldolgozás korábban teljesen elektronikus refrén groove-ja torzított gitárokkal és kemény basszushangzással dúsult.

Tökéletes duettpartnerek

A The Maine zenekarral készült Neon Lights úgy szól, mintha eredetileg is a rockos stílus lett volna a terv. Lovato és a banda énekese, John O'Callaghan jól kiegészítik egymást, a dal vége pedig teljes káosz – a szó jó értelmében. Amikor kikerült az album dalainak listája, teljesen meglepett, hogy a Skyscraper is szerepel rajta. A 2011-es popballada feldolgozásában érződik leginkább, hogy Lovato hangja mennyit fejlődött és érett. A nóta építkező szerkezete megmaradt, de arénarockos hangzással bővült. Bár az egész lemez nosztalgiavonat, kétségkívül a Skyscraper hozza vissza legjobban a 2010-es éveket.

A jelenleg Alice Cooperel turnézó világhírű gitáros, Nita Strauss a La La Land című dal átiratában mutatja meg a tehetségét. Az énekes 2008-as debütáló albumán megjelent szerzemény eredetileg is a pop-punk műfajba hajlott, így sokat nem kellett rajta változtatni.

A Give Your Heart a Break rockverziójában Bert McCracken, a The Used énekese Lovato duettpartnere. Ebben a dalban érződik a legjobban, hogy Lovato mennyire élvezi ezeket az átiratokat. Az alapjáratban teljesen klisés popnóta feldolgozása olyan, mintha egy az egyben a 2000-es évek pop-rock, pop-punk időszakából szedték volna elő.

Az album a Don’t Forget című dallal ér véget. A nóta eredeti verziója Lovato legkorábbi, pop-rockos időszakából származik, így nincs akkora változás a feldolgozásban. Az viszont biztos, hogy az énekes kiforrott hangja teljesen más érzetet ad a számnak.

A Revamped tökéletes szakmai és marketinghúzás Demi Lovato részéről. Élő koncertjein már régóta ebben a stílusban játssza korábbi dalait, amit a rajongók imádnak. Ezért nem meglepő, hogy a 2022-es rockos stúdiólemez után egy évvel meg is érkezett a feldolgozásalbum. Az átiratokat kiválóan készítette el Lovato és csapata, s az énekes hangja pofátlanul tökéletes az összes dalban. Demi Lovato az idei MTV VMA-díjátadón pedig megmutatta, hogy élőben is olyan elképesztő, mint felvételen.

9/10