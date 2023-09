Új műfaj született: semmi csicskulás, csak diplomatikus punk

A címben jelzett műfaji besorolás persze leginkább arról szól, hogy amikor arról kérdeztük Gibbont, vagyis Nádasi Istvánt, az egri The Wallkids banda alapító frontemberét, hogy a punk rock lényege egykor az volt, hogy a dalokkal bátran és merészen beszóltak bárkinek és mindenkinek, és a szövegek nem is annyira mélyén nem is annyira titkolt társadalomkritika húzódott, erre 2023-ban előállnak egy szerelemről szóló nótával, akkor Gibbon így felelt:

Sohasem akartam politizálni, ettől mindig távol tartottam magam, és ez így van a mai napig. Megmondóember sem akartam lenni. Véleményem van a világról, de azt megtartom a barátaimnak vagy a páromnak. Van az életemnek az a része, amit megmutattam a közönségnek, és van, amit megtartok magamnak. Az új dal egy kis visszakanyarodás a tinédzser éveimhez, tisztán eljött az, amit akkor gondoltam a szerelemről.

Na, erre mondjuk mi, hogy tadááám, megszületett az új műfaj, a diplomatikus punk, és ráadásul keletről érkezik. Bár az is igaz, hogy a bandát ezzel most csak húzzuk, pöcköljük, mert tényleg azt szeretnénk, hogy a you and me romantika világában ne csak a szíveket zúzza porrá, hanem a világ működését megakasztó dolgokat is.

De szóljon a zene, így mindenki tudni fogja, mit jelent ma az, hogy Ketten.

Azért a punk rock él és virul

Gibbon persze azt is elárulja, hogy őt soha nem a siker motiválta, az nála csupán a „zenélés mellékterméke”. A lényeg szerinte mindig ebben van: „Lemenni próbálni suli után, lógni a bandával, beszélgetni, aztán meg csak zenélni. Jó hallani, amikor összeáll egy dal, majd meghallani, mit is alkottunk. Mi, együtt. Aztán jöhetnek a koncertek, a közös utazások. Mindig is ez volt a fő csapásvonalam.”

Gibbon nem is akar másfelé menni, és ezért sem bánja azt, ha egy igazi, régi vágású, ’90-es éveket idéző, Green Day-hangulatú dallal rukkolnak elő, merthogy, ahogyan mondja:

A punkok is lehetnek romantikusak!

Ez nem is kérdés. A The Wallkidsnél a nyár amúgy a klipkészítés jegyében telt, szórakoztató kisfilmet forgattak Szabó Norman rendezővel. A klippremierre ugyan még várni kell, és ahogyan az egri srácok ígérik, lassan összeáll egy új lemez is – igaz, ahhoz még írniuk kell néhány dalt.