Vízre száll a léghajó, hogy felelevenítse, miért nem halt még ki a rockzene

Január 19-én ad koncertet az A38 hajón a Lead Zeppelin fennállásuk huszadik évfordulója alkalmából. Európa egyik legjelentősebb Led Zeppelin tribute zenekara anno 2003-ban állt össze az eredeti csapat híres gitárosa, Jimmy Page tiszteletére, aki rá következő év elején ünnepelte hatvanadik születésnapját.

A dupla jubileum idén sem marad el, mivel a csapat az A38 hajón tartja meg ünnepi koncertjét. A zenekar számos ismert zenésszel lépett már színpadra közösen, és ezúttal sem lesz ez másképp. Hogy pontosan kik lesznek az idei meglepetésvendégek, azt a zenekar hozzánk eljuttatott közleménye nem részletezi, de korábban olyan alkotók is megfordultak a banda fellépésein,

mint Mark Clarke, Horváth Zsolt, Rudán Joe vagy Póka Egon.

A 2017 óta változatlan, négytagú csapat – Sipeki Zoltán (gitár), Körmendi Roland (ének), Vörös Gábor (basszusgitár) és Gerdesits Ferenc (dob) – mindig igyekszik az anyazenekar legikonikusabb pillanatait felidézni, miközben olyan dalokat is listára tűznek, amelyek rég elfeledett gyöngyszemek, ráadásul idén egy különleges társzenekar is párosul hozzájuk.

A Lead Zeppelinhez szintén egy tribute zenekar társul 2024. január 19-én az A38 fedélzetén. A The Whu – sejthetően a The Who zenekar munkásságán alapuló csapat – a progresszív rockzene egyik legnagyobb nevének dalait hozza el a közönség számára. Mostani koncertjük is egyfajta best of válogatás lesz.

A Led Zeppelin és a The Who egy helyen

A csapat lassan tíz éve rója az utakat, hogy olyan slágereket juttasson el a közönség számára, mint a Baba O‘Riley vagy a Won’t Get Fooled Again, amely dalokat a közönség többek között a CSI-sorozat főcímdalaiként is hallhatott. Jelenleg ők Közép-Európa egyik legjelentősebb csapata, akik a The Who hagyatékát igyekeznek fenntartani.

A tribute zenekarok sikere általában három dolgon múlik. Ezek a profizmus, az autentikusság, valamint az, hogy mennyire elérhető adott helyen az anyazenekar. Noha hazánkat nem látogatja meg minden évben a The Who, a zenekar még – eltérve az eredeti felállástól – létezik, szemben a Led Zeppelinnel,

amely már évtizedek óta nincs.

A Lead Zeppelin sikeréhez profi teljesítményükön és speciális koncertjeiken túl az is hozzájárul, hogy a Led Zeppelin minden idők három legjobban eladott zenekara közé tartozik a Queen és a The Beatles mellett. A Banda mindössze 12 aktív évet élt meg 1980-as feloszlásukig, amikor John Bonham – a zenekar dobosa – meghalt. A csapat új tag verbuválása helyett feloszlott. Elképesztő sikerük ellenére több mint ötven éve senki sem láthatta a teljes Led Zeppelint, így számos csapat született az ikonikus banda hagyatéka előtt tisztelegve, a hazai formáció pedig ezen sokaságnak egy kiemelt képviselője.