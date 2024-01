Hónapokon át falakba ütköztek, majd kitört a vihar

Visszatért a lila hajú lány, és új történetekkel melengeti meg a hallgatóság szívét. A Herself legújabb albuma a Vihar volt címet viseli, utalva az élet azon viharaira, amelyeken az elmúlt időszakban lendültek túl a zenekar tagjai.

A Bakos testvérek által indított banda sok átalakuláson esett át az elmúlt években, tagcseréken és zenei irányváltásokon egyaránt, mire első nagylemezük megjelent 2024. január 10-én. A csapat mára megtalálta azt az egyensúlyt, amely az élő hangszeres és az elektronikus alapok, eszközök között félúton van, amellyel a leginkább tudnak azonosulni zeneileg. Az együttes a saját stílusirányzatában különleges színfolt a magyar zenei palettán.

Noha korábban már jelentek meg előzetesen kiadványok – amelyek részét képezik a most debütált nagylemeznek –, számos vadonatúj dal is hallható, amelyek izgalmas alkotóelemei lesznek annak a zenei vegyületnek, amit egy Herself-koncerten szippanthat magába a hallgatóság. Hogy pontosan melyek ezek a dalok, azt rögtön mondjuk.

Ahogy a banda hozzánk eljuttatott közleménye Bakos Attilát, a csapat énekesét idézi:

Volt nem egy, nem két hónap, amikor azt éreztem, hogy folyton falakba ütközöm. Sokszor nehéz volt megértetni magam másokkal, és a dolgaim nem úgy sikerültek, ahogy elterveztem. Ráadásul Zitával és Borostyánnal kb. egyszerre éltünk meg hasonlót, ami sokat segített abban, hogy értsük és kiegészítsük egymást az alkotói folyamat során.

A Duna fölött, a hegyek alatt

A Vihar volt című lemez 11 dalt tartalmaz, a kompozícióból azonban négy szám kivételével mind megjelent már korábban single vagy kislemez formájában. Az új dalok cím szerint:

Budán,

Herself2,

Nem kell félned,

Belegabalyodni.

Noha a banda billentyűse, Bakos Zita úgy véli, nem nagyon rugaszkodtak el az eddigi zenei imázsuktól és hangzásviláguktól az új dalokkal, a frissen megjelent négy szám mégis érezhetően eltér a korábbiaktól. Mind zenei gondolkodás, mind hatásmechanizmus szempontjából egy jóval kísérletezőbb, kiforrottabb, picit progresszív, mégis slágeres kavalkád jelenik meg, amely igazán jól áll a csapatnak.

Nem érződnek olyan konvenciók, amelyek a korábbi daloknál kötelemként jelentek meg. Szabad alkotás szabad eredménye a négy dal, amelyek szövegükben is ezt a vonalat képviselik. Igazán jó hallani, ahogy a három énekhang – Bakos Zita, Bakos Attila és Bótyik Borostyán – immár száz százalékban kihasználja az igazán erős kórusaikban rejlő lehetőségeket. Vitán felül ez a Herself egyik legikonikusabb, legsajátosabb eszköze.

Ígéretes út

Ahogy a zenekari közlemény idézi Bakos Zitát:

A most debütáló dalokkal nyitunk afelé, hogy az első két részt meghatározó, lelki zűrzavarokat boncolgató témákon túllépjünk.

Ez valóban érződik. Az új dalokban egyfajta zenei és lelki érettség különleges ötvözete jelenik meg, amely eddig is előbukkant egy-egy szerzeményében a csapatnak, most azonban végig domináns szerepet tölt be.

Izgalmas elejétől végéig áthallgatni a lemezt, mivel érezni, hogy egy hosszú folyamat szüleménye. Amit kohézióban elveszít, azt változatosságában visszanyeri. Noha akadnak itt-ott apróbb hibák, nem akkorák, hogy kizökkentsék a hallgatóságot, csupán visszavesznek néhány dal dinamikájából vagy potenciáljából.

Összesítésben szövegileg, zeneileg és vokális teljesítmény szempontjából is szintet lépett a Herself, aminek hála igazán különleges dalok születtek. Amennyiben a csapat folytatja ezt a kísérletező, vad, de közben érzelmes és slágeres irányt, amit a mostani számok vetítenek elő, nagy valószínűséggel olyan bandává formálódhat a magyar könnyűzenében, amely egyedülálló.

7,4/10