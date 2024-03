Magyar banda pörög a BBC rádiójában

Az Index szerkesztősége gyakran kap zenei anyagokat feltörekvő együttesektől, előadóktól. PickUp néven elindított sorozatunkban időről időre beszámolunk három új névről, csapatról,

küldjenek akár lemezt, kislemezt vagy single-t.

Fontos: az Indexet az előadók keresik meg, érdekükben nem járt közben kiadó, sem PR-os, sem marketinges – legfeljebb kapcsolattartó. A hármas listát a Kultúra rovat – stílusbéli és tartalmi korlátok nélkül – kizárólag saját belátása szerint állítja össze. A mostani PickUp három előadója:

Mörk,

Fluidia,

Iceboyz.

Londoni visszatérés

Hosszú idő után végre becsapódott a Mörk zenekar legújabb dala, a Towards The Sun, és nem is akármilyen lendülettel. A szám előfutár a banda áprilisban érkező Astral Vision című EP-jéhez, továbbá az első daluk, amit a londoni Albert’s Favourites kiadónál jelentettek meg.

A 2016 óta aktív zenekar eddig két nagylemezt, több kislemezt, EP-t, single-t, valamint egy live session kiadványt küldött ki az éterbe, mostani daluk pedig hozza a tőlük megszokott magas minőséget, slágerességet és egyediséget. A dal nem nyit új dimenziókat a banda zenéjén belül, azonban a funky és a soul továbbra is izgalmasan vegyül muzsikájukban, amit érdekes zenei váltások, légies ének és apróbb, progresszív ötletek tesznek teljessé.

Ez a dal a barátság és az emberi kapcsolatok fontosságáról, de törékeny természetéről szól

– olvasható a banda hozzánk eljuttatott közleményében.

A Mörk legújabb dala, amely 2021 óta az első olyan új kiadvány, amelyet Spotifyon is streamelhetnek a hallgatók, új fejezet a banda életében. Nem csupán londoni kiadóhoz vitték zenéjüket, de a csapatra a BBC rádió is felfigyelt. A csatorna már premier előtt műsorra tűzte a számot.

Messziről jött emlék

Igen, már írtunk egyszer Fluidia debütáló daláról, de az a jó a PickUpban, hogy mivel mi találtuk ki, mi írjuk a szabályokat. Olyanról pedig sosem volt szó, hogy többször ne jelenhessen meg egy előadó, ha igazán jó az, amit csinál, és az énekesnő legújabb száma,

amellyel A DAL 2024-es évadában is elindul, megér néhány sort.

Már első dalánál (Forgószél) is ki kellett emelni, a zene könnyed, a szövegben vannak jó sorok, a megoldás minőségi és hatásos. Ebből most sem adtak lejjebb. A drum and bass helyett ezúttal más elektronikus stílusokat kevernek, több különféle ágazat vegyül a Messziről című új számban.

A zene szép ívet ír le, jól felépített, de nem grandiózus hullámhegyekben kell gondolkodni. Egy érzelmi elmélyülés zenei lenyomata a dal, ahogy a gyász, a bánat és az elengedés iránti vágy fojtogatja az embert és húzza lejjebb és lejjebb. Közben mégis olyan könnyed az egész, mint egy álom – egy kínzó álom, amelyből fel tudnánk ébredni, de nem akarunk,

mert ahhoz el kell engedni valamit, amiről úgy hisszük, annál is jobban fájna, mint amilyen gyötrő most.

A dal egyedüli gyengébb része a szövegtördelésben rejlik. Bár prozódiai hiba csak elenyészően van a számban, valahogy olyan, mintha az énekrészek direkt ellene mennének a zene folytonosságának és töretlen, természetes folyamának. Kísérletinek érződik az ötlet, azonban leheletnyit gyengít a végső hatáson.

A dal videóklipjét is érdemes megnézni, amely noha csupán egy fotómontázs, többet mond minden másnál. A dal egy üzenet. Üzenet valakinek, akit az előadó mélyen szeretett. Ebben az esetben egy édesapának, aki gyermeke elsőáldozására verset írt neki, most pedig egyfajta versben emlékeznek rá is.

Jeges urak tüzes zenéje

Legyen tánc – hallatszott a kérés, majd megszületett az Iceboyz. Nagy Dani és – a Heavy Bainsből is ismert – Fodor Szabolcs közös projektje igazi szintis, nyolcvanasokat idéző pop-rock nótával robbant be a magyar könnyűzenébe. A Fékeztél egy ütős, autózós zene, amely a formáció nevét idéző hűvös hangulattal tölti fel az alapvetően forró hangzásokat.

Van itt minden gitárszólótól fülbemászó billentyűtémáig. A dal szövegében könnyen értelmezhető, a szerelem, az elszakadás és az autós száguldás metaforái primer és szekunder szinten is hamar átjönnek a hallgatónak. Az urak kerülték a túlzó szóképeket, a széles zenei alapot sem szöveg szinten, sem az énektéma szintjén nem tapossák meg.

Noha a prozódia a vesszőparipám, mivel a srácok most koncepcionálisan gyilkolják meg és hozzák be a robotikus – kis túlzással – mumble rap és dallamos popzenei ének szerelemgyerekét, ezért rossz szavam nem lehet – főleg, mivel tartalmi szempontból még passzol is a mondanivalóhoz.

Az Iceboyz, noha most indult, érdemes rájuk odafigyelni, mert a csapat jó muzsikát csinált, és 200 százalékkal tolják a szekeret. Így nagy eséllyel meg sem állnak, amíg nem lovagolják körbe a hazai fesztiváléletet, amire zenéjük kimondottan alkalmas.