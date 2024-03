Jack Black Britney Spears feldolgozását milliók nézik és hallgatják

Szinte napra pontosan nyolc évvel a Kung Fu Panda harmadik része után érkezik a széria negyedik felvonása. A főszereplő sárkányharcost, Pót szinkronizáló Jack Black a tőle megszokott extravagáns formában pörgette fel a mozis jegyértékesítést, nem is akárhogy. Kyle Gass-szel közös, bombasztikus zenei duójuk, a Tenacious D rendre dolgoz fel világraszóló dalokat,

ezúttal pedig Britney Spears gigaslágeréhez nyúltak.

A kerek rockerek az énekesnőt megszégyenítő tánctudással adják elő a (Hit me) ...Baby One More Time című számot, amely annyira nagy durranássá nőtt, hogy nem csak a trending videók közé került fel kb. minden média platformon, de alig tíz nap alatt milliók hallgatták és nézték meg. És ez még korántsem minden.

Mindenki Jack Blacket akarja

Csupán a számokat nézve: a különféle YouTube verziók összesen több mint tízmillió meghallgatást gyűjtöttek alig tíz nap alatt, amiből a Tenacious D csatornájára feltöltött, rövidített változat viszi a pálmát, eddig nyolc millióval. A dal teljes verziója is megtalálható a videófeltöltőn, de a két rockzenész streaming oldalaira is felküldte a szám fullos változatát –

Spotifyon pedig nemrég lépte át az ötmilliós meghallgatást.

A Tenacious D feldolgozása már most annyira népszerű, hogy a legjobban pörgő videós tartalmak között van, YouTube-on cikkünk megjelenésekor a felkapott zeneszámok között a 27. helyen áll. A legtöbb közösségi média oldal szintén nyomja a dalt, és ezeken a felületeken már készülnek az átiratok, a tánc koreók, vagy a Jack Blackkel közös videók, ahogy alább ez az acapella kórus is bevonta a színészt.

A végzet pengetője – a 2006-os Tenacious D, avagy a kerek rockerek című film – óta világsikernek örvendő zenei páros sokszor vett elő sikerslágereket a rockzenén innen is túl, amit vagy kiforgattak, vagy szimplán alaposan megdolgoztak. Nyúltak már Chris Isaak Wicked Game című dalához, a Rocky Horror Pictures zenéjéhez, vagy a The Beatles és a The Who számaihoz.

Sikerslágereiken kívül – mint a Tribute, vagy a Kickapoo – azonban rég volt olyan nagy visszhangja bármelyik daluknak, mint most a Britney Spears átdolgozásnak. A szám elkészülte után Jack Black azt üzente a popdívának, hogy nagyon csípi ezt a nótát, és szívesen énekelne vele közösen is.

Itt vagyok! Készen állok, ha te is. Várom a hívásod. Vannak ám nekem is mozdulataim. Nem igazán Britney mozgás, de azért megteszi

– fogalmazott a színész az ET-nek.

Nem elég a menő tánctudás

Azt is elmondta, amikor belevágott a Kung Fu Pandába, nem gondolta volna, hogy ez lesz az a szerepe, amely egész élete során elkíséri. A színész immáron 16 éve alakítja a sárkányharcost, amióta 2008-ban az első film debütált.

Arról is mesélt a lapnak, hogy idősebbik gyermeke kétéves volt, amikor az első rész megjelent, most pedig már 17, és másik csemetéje is 15. Hiába gondolja az ember, hogy filmsztárnak lenni menőség, az ő esetében nem osztatlan a siker gyerekeinél: