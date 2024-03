Ariana Grande az új, Eternal Sunshine című albumának nyitódalában az Intro (End of the World)-ben azt kérdezi: honnan tudható, hogy jó kapcsolatban élünk-e? Ez még azokat is érdekli, akiknek éppen nincs párja, vagy akik nem szeretik a prémium R&B kollekciókat. Szerencsére nem kell sokat várnunk, a meglepően rövid, mindössze 35 perces album utolsó felvételéből, az Ordinary Thingsből kiderül, miből következtethetünk arra, hogy rendben van-e a magánéletünk. Nos, ha úgy érezzük, hogy nem tudunk jóéjt-puszit adni egymásnak, akkor ideje szakítani. A jóéjtpuszi-teszten kívül vannak itt egyéb titokzatos dolgok is, például a tarot-kártya, az asztrológia vagy éppen a bulvársajtó.

Most és mindörökké

A vallomásos popnak a közösségi média elterjedésekor jött el az aranykora, amikor is a sztárok családi fotóikat is megosztják. Minden követő családtag lett, így aztán a sztárok exeiről is mindent tudni akarnak a rajongók, és ennek az igénynek a kiszolgálásában épp a legsikeresebb női előadók, Taylor Swift, Adele és Ariana Grande járnak az élen. Nem könnyű azoknak a férfiaknak, akik velük szeretnének járni, mert előbb-utóbb dalok dolgozzák fel, hogy milyen szemetek, hazugok, és rosszak az ágyban... Talán már léteznek olyan szerződések, amelyek biztosítják a feleket, hogy nem lesznek dalszövegek negatív hősei, nem kerülnek fel az Instagramra...

Napot hoztam, csillagot

Nos, Ariana Grande exei nem készítettek ilyen szerződéseket, mert rendre megjelennek a dalokban. A Grammy-díjas művésznő tavaly betöltötte a harmincat, de nem kell szomorkodnia, egy évtizedes karrierje során minden albuma platina lett. A kategóriás világsztár, mindennapjaiban pont úgy mosódtak el a határok a valódi élete, a dalszövegei és a tabloid újságcímek között, ahogy a sorozatsztárokról is sokan azt hiszik, hogy a tévében látott karakterük megegyezik az adóalanyokéval. Grande a dalszövegeiben nem egy esetben játszik ezekkel a felvetésekkel, kommentálja R&B-s monológjaiban. Persze lehet, hogy nemcsak a közönség, de maga Grande sem tud különbséget tenni szerepei és a hétköznapi létezése között, hiszen az élete nagy részét nem a napköziben vagy a gyerekszobájában töltötte, hanem a színpadon.

Gyerekszínházakban lépett fel, már nyolcévesen elénekelhette a himnuszt a Florida Panthers egyik meccsén, tizennégy évesen pedig már Los Angelesbe járt castingokra, majd lecsapott rá a Nickelodeon, és a V, mint Viktória című sorozat sztárja lett. Innen érkezett meg a popsztárok világába, amikor is húszéves korában, 2013-ban megjelent első lemeze, a Yours Truly, amely, ahogy kell, a Billboard 200-as lista élén debütált. Innentől pedig minden albuma első lett. Sminkesek, producerek, menedzserek között éli az életét, mintha a karrier valóban Óz aranylón sárga tégláin át vezetne egy forgatási helyszínről a százezres stadionba. Mígnem aztán a 2017-es manchesteri koncertjén 22 rajongó halt meg egy terrortámadásban, akkori barátja pedig, a rapper Mac Miller rá egy évre túladagolásban vesztette életét.

Boldogság, gyere haza!

Mindent be lehet biztosítani szerződésekkel, ügyvédekkel, csak a privát boldogságot nem. Többek között erről is szól a Eternal Sunshine című új albuma, amely feltárja legutóbbi kapcsolatának összeomlását, és egyben megmutatja új szerelmének köszönhetően a kilábalás lehetőségét. A lemezt azonban nemcsak a szakítása és az új kapcsolata motiválta, hanem Michel Gondry 2004-es mozija, az Egy makulátlan elme örök ragyogása, amelyben a páciensek terápiaként választhatják a nem kívánt emlékek törlését. A hallgatók számára csak az az érdekes, hogy szeretnének-e valamit törölni az album rossz emlékeiből, ha van ilyen egyáltalán.

Magánbűnök, közerkölcsök

Az Eternal Sunshine-t nagyvonalúan felfoghatjuk afféle konceptlemezként is, melyben nemcsak a válásának van fontos szerepe, de a Szaturnusznak, a tarot-kártyának és a médiának is. Ariana Grande legalább olyan jól énekel, mint Donna Summer és Mariah Carey, ugyanakkor van egy afféle szürreális humora és meghökkentésre való hajlama is.

A Yes, And? című dal egyszerre kap médiakritika-narratívát, és marad meg egy szakítás mélyáramában, dühében.

Miért érdekel annyira, hogy kinek a farkán lovagolok?

Ez tényleg szokatlanul hangzik a törékenynek tűnő nő szájából, de a perzselő R&B és a raktárkészletből előhozott soul és europop annyira professzionális, hogy mindenre felkapjuk a fejünket, ami nem olyan mókás és kedves, mint Mariah Carey karácsonyi dalai.

A Szaturnusz gyűrűje

Max Martin svéd csúcsproducer aprólékos, minden részletet kidolgozó, kellemes dalokat írt Grandénak, aki igazi személyiséget adott a felvételeknek, melyek közül kiemelkedik a True Story, a Yes, And?, a Saturn Returns Interlude, a Bye és a Don’t Wanna Break Up Again. Ha a lemez egy afféle asztrológiai jóslat, akkor az R&B bolygónak bizonyára a hetvenes évek soulja az aszcendense, mára pedig azt tanácsolja neked, hogy ne halogasd a döntéseidet, hallgasd meg újra az Eternal Sunshine-t.

Ariana Grande: Eternal Sunshine

Universal

13 szám 35 perc

7/10