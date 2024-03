Életük legnagyobb koncertjére készülnek

A magyar könnyűzene ikonikus színfoltja a négy frontemberes banda, az Irie Maffia, amely a 21. századi underground és mainstream közönséget is meghódította sokrétű zenéjével. A kétezres évek óta bejárták a pop, a rock, a reggae, a hiphop, a dancehall, a funky és számos egyéb stílus útvesztőit, és szinte mindből bajnokként tértek haza – csúnya, belsős poén, szégyellem is magam.

Most is új zenei hatásokkal kísérleteznek friss, Mellettem című dalukban. Ezt megelőző utolsó számukat majd egy éve adták ki Nem a jó fiúk néven, azóta viszont nem igazán rukkoltak elő más durranással. A zenekartagok saját projektjeiken dolgoztak, a banda énekesnője, Sena Dagadu például a 2023-as jubileumi István, a királyban játszott.

Életük legnagyobb koncertje

Az új dal azonban új lendületet is hozott – legalábbis erről árulkodnak a számok –, ugyanis alig két hét alatt több mint 70 ezren nézték meg YouTube-on a klipet, de Spotifyon is pörög a zene. Ha hihetünk a nemrég megkapott sajtóközleménynek, ez a szám nem csak pillanatnyi fellángolás. A zenekar épp a nyárra melegít, amikor is szeretnének az ország lehető legtöbb pontjára eljutni, mielőtt szeptemberben stúdióba vonulnak.

A banda 2025 márciusában ünnepli majd húszéves fennállását, amire új lemezzel és életük eddigi legnagyobb szabású koncertjével készülnek. Hogy a mostani dal stílusában előrevetíti-e az érkező lemez hangulatát, azt egyelőre nem tudni, annyi azonban biztos,

a slágerességen és igényes hangszerelésen most sem spórolt a zenekar.

A Mellettem című szám tipikus rádiópop, némi szintis körítéssel és menő szaxofontémákkal. Nem jár be nagy dinamikai íveket, helyette atmoszférát és hangulatot épít. A dalhoz izgalmas videóklip is készült, amelyben Kondákor Panka és Bari István ad elő egy izgalmas tánckoreográfiát, amit AI-hatásokkal fűszereznek az alkotók.