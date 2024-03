Megdöbbentő, amikor a macska csontvázzá válik

Megjött a márciusi kalózkodás az Alestorm új kislemezével. A skót gyökerű banda végre kiadta Voyage of the Dead Marauder című EP-jét, amelynek előfutáraként két dalt már korábban hozzánk vágtak. Egyik a címadó nóta, másik az Uzbekistan nevű eposzi költemény. A megszokott módon a banda énekese, Christopher Bowes most sem hagyta kommentár nélkül a számokat, amiket a YouTube-videók alatt lehet olvasni.

Eldöntöttük, innentől az az életcélunk, hogy mi legyünk Üzbegisztán legnagyobb zenekara, szóval írtunk egy dalocskát a helyről. Bízom benne, hogy történelmileg 100 százalékig pontosra sikeredett

– olvasható a videómegosztón.

A dalhoz készült klip amúgy a budapesti Grenma Studióban készült, hiszen a kalóz metál nemzetközi nagyágyúinak erős hazai kötődésük is van Bodor Máté személyében – ő a Wisdom és a Leander Kills korábbi gitárosa, aki 2015 óta erősíti a skót bandát a hathúros pozíción.

Az új kislemez összesen öt tracket tartalmaz, ezek között van vendégelőadóval közös kooperáció, van instrumentális nóta, valamint az Alestormtól megszokott, puritán pofátlansággal megszült zúzás. Már maga az EP címadó dala is izgalmasra sikeredett. Mondjuk is, miért.

Kislánykori álmok

Zeneileg ez a kislemezük a bandától eddig megszokott stílusi elemeket hozza, hibátlanul és energikusan. Egyik legdögösebb nóta a kislemez címével azonos Voyage of the Dead Marauder. Ebben egy érdekes kooperációval találkozunk. A csapat együtt dolgozott Patty Gurdy német zenésszel, aki énekesként és tekerőlanton is közreműködik a számban. A dalhoz látványos klip is készült, ahol nem spóroltak a tűzzel, füsttel, sminkkel és díszletelemekkel sem.

Kislány korom óta arról álmodtam, hogy azon női frontemberes szimfonikus metálzenekarok egyikében játsszak, ahol az egyformán kinéző csávók a háttérben elmosódnak, miközben a fronton álló csaj lenyom valami eszméletlen éneket. Patty Gurdynak köszönhetően minden álmom valóra vált. Remélem, tetszik nektek a dal, szerintünk jó lett. A kedvenc részem, amikor a macska csontvázzá válik

– poénkodik újfent Christopher Bowes, és igen, van egy csontvázmacska a klipben.

A kislemezen van még egy instrumentális nóta Sea Shanty 2 címmel, egy tipikus mesélős dalocska The Last Saskatchewan Pirate néven, valamint egy profán szám, aminek szimplán annyi a címe: Cock. Utóbbi majdnem annyira arcátlan, mint a banda jól ismert sikernótája, a Fucked with an Anchor – jóllehet, némileg más a kontextus.

Az Alestorm épp csak végzett brit turnéjával, indulnak is az Egyesült Államokba, de nyáron visszatérnek Európába, hogy az itteni fesztiválokon is tiszteletüket tegyék. A magyar közönség a Rockmaratonon találkozhat a kalóz metál egyik legőrültebb csapatával.