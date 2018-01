Csütörtökön a londoni O2 Arénában játszott egymással a Boston Celtics és a Philadelphia 76ers csapata. Ez volt a nyolcadik londoni NBA-meccs, ami sok európai rajongó számára a legegyszerűbb (vagy az egyetlen) mód arra, hogy eljusson egy ilyenre, így értelemszerűen mindig elég hamar elkelnek a jegyek.

Most is telt ház volt természetesen, így pedig különösen kínos estéje lehetett annak a rajongónak, akit a 76ers felkért arra, hogy bekötött szemmel dobjon kosarat a hárompontos vonaláról.

Az történt ugyanis, hogy szegény el sem dobott a gyűrűig, a philadelphiaiak stábja azonban úgy tett, mintha bedobta volna, és elkezdték ünnepelni a srácot, aki aztán a visszajátszásból szembesült a csúf valósággal.

76ers just punk’d a London fan harder than ive ever seen in live game entertainment



Challenged him to make a 3 blind-folded for a prize, airball, celebrate like he actually went in, and then showed him the replay...



* pic.twitter.com/UB3WZuu6aC