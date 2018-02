Szomorú hírrel álltak elő a méltán híres Dorset Knob Throwing & Frome Valley Food Fest szervezői, kiderült ugyanis, hogy a dorseti gombokra és ajtókilincsre egyaránt hasonlító sütiket gyártó cég idén nem biztosítja a dobálnivalót az eseményre.

Azt nem tudni, hogy miért döntöttek így, a szervezők szerint azonban ez nem végleges döntés, és most is csak azért nem szervezik meg az eseményt, mert úgy érzik, a süti leginkább a gyártóhoz tartozik, ezért az ő áldásuk nélkül inkább nem csinálnak semmit.

Remélhetőleg tényleg csak idén nem lesz amúgy megtartva a fesztivál, ugyanis már maga az ötlet is elég szórakoztatónak tűnik, plusz lehet sokat enni is és az emberek is szeretik, tavaly több mint négyezren látogatták meg.

(Metro)