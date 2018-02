Ha valakit megkínálunk egy csésze teával, és azt mondja, hogy igen, kérek szépen, akkor az azt jelenti, hogy kér egy teát. Ha viszont nem kér, nem csinálunk neki, és nem sértődünk meg, nem verjük meg, nem öntjük le a torkán mégis. Akkor sem, ha az elején nem volt egyértelmű, hogy kér-e, sőt akkor sem, ha akkor még kért, de időközben meggondolta magát. Ha az illető eszméletlen, értelemszerűen szintén nem itatunk vele teát.

A szex ebből a szempontból ugyanolyan, mint a tea, a valódi egyetértés itt is alapfeltétel, akkor is, ha ezt nem mindenki érti – ez az üzenete annak az elmúlt két évben sokat mutogatott animációnak, tágabban a teahasonlatnak, valamint az ezt a problematikát kibontó magyar színdarabnak.

Fotó: Ajpek Orsi

Amikor a Kérsz teát?! – avagy miért olyan bonyolult a nem, ha szexről van szó című darabot bő két éve bemutatták, azt írtuk róla, hogy

ha valahogy érdemes a nők elleni erőszakról beszélni és elgondolkoztatni, akkor a Kérsz teát?! a tökéletes megoldás. Éppen ezért komoly veszteség lenne, ha nem lenne még szélesebb közönség előtti folytatása.

Azóta annyi változott, hogy a #metoo botrány óriásira hízásával az egész probléma hatalmas figyelmet kapott, valamint, hogy a színdarabot most már valóban láthatja egy kicsit szélesebb közönség is. A darabot Bánki Gergely és Sipos Vera írta és rendezte, a NANE Egyesület szakértőileg támogatta, most pedig Budapesten a Jurányi Házban lehet megnézni, előbb február 24-én, majd pedig március 8-án.

„A #metoo kampány során megjelent reakciók azt mutatják, hogy a fizikai erőszakot az emberek nagy része elítéli, míg a kevésbé látható jelenségekkel – úgy, mint a hatalommal való visszaéléssel vagy akár az érzelmi zsarolással – sokan már jóval megengedőbbek, egyfajta szürke zónaként tartják számon” – írják az alkotók.

A színdarab része egy beszélgetés, ahol az alkotók célja, hogy a nézőket saját véleményük és tapasztalataik megosztására buzdítsák. „A cél, hogy az este végére kirajzolódjon az udvarlás és a zaklatás közötti határ, vagyis kitisztuljon az a bizonyos szürke zóna.”