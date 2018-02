Kikerült a netre egy fotó, ahogy Kalicharan Saraf, az indiai Rajasthan térség egészségügyi minisztere az út mellett pisil egy falnál, írja a Guardian.

#Rajasthan Health Minister #KaliCharanSaraf urinating at roadside under a govt which claims record work in #ODF @OfficeOfRG @SachinPilot @VasundharaBJP @PMOIndia @vidyarthee pic.twitter.com/5z3ce461bn