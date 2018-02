Mert. Ez. Nagyon. Menő.

Nem ez az első legóba öntött Falcon, és nem is az utolsó: volt már egy 7500 darabos és egy 1400 darabos kiadás is, de ez az első, amin a Falcon eredeti festése szerepel, sőt, az orrán látható két "állkapocs" közötti rész sem üres, mint az eddigi filmekben. Jóhogy, ez az eredeti állapota, mielőtt Han lelakta volna! Ha minden igaz, 170 dollárba kerül majd, azaz 55 000 forintból itthon is megáll.