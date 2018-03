Aki adta: Brian Ortega, a UFC pehelysúlyú üstököse

Aki kapta: az MMA egyik halhatatlanja, Frankie Edgar

Ezt tényleg senki nem látta előre: Ortega virtuóz földharcos, és korrekt bokszoló, viszont Frankie Edgar meg Frankie Edgar. Aki ráadásul pont előző meccsént tanított móresre egy másik ifjú titánt, Yair Rodríguezt. Ráadásul a New Jersey-i klasszis nem csak abban az értelemben halhatatlan, hogy óriási pályafutás áll mögötte, hanem abban az értelemben is, hogy a legiszonyatosabb verésekből is képes volt felállni, és

eddig még soha, senki nem tudta kiütni.

És ha még nem lett volna elég a ráadásul-okból; Edgar a magyar idő szerint vasárnap hajnali UFC 222 gálán eredetileg Max Holloway ellen ment volna a könnyűsúlyú bajnoki címért, és Ortega csak Holloway sérülését követően ugrott be, hogy megmentse a gálát (sokáig úgy volt, hogy az esemény megy a kukába). Ehhez képest miután Edgar csaknem egy percen keresztül űzte-hajtotta a megszeppent fiatal harcost, Ortega az egyik összekapaszkodásnál eleresztett egy gyönyörű könyökütést, és onnantól kezdve nem hagyott időt Edgarnak arra, hogy összeszedje magát.

A többi már történelem.