A burgonyacsipsz zsíros is, sós is, egészségtelen is, elhízást is okozhat, tehát nem egy jó dolog, ennek ellenére azonban az emberek többsége szereti. Épp ezért lenne jó, ha létezne valamilyen egészséges alternatíva, és itt jönnek képbe a medúzák.

Az ember tevékenysége miatt a világ tengereiben és óceánjaiban szinte minden faj egyedszáma csökken, a medúzákat azonban pont nem bosszantjuk. A kocsonyás állagú csalánozók ráadásul már olyan szinten elszaporodtak a vizekben, hogy néhány helyen jobb híján egyszerűen robotokkal daráltatják be őket.

A 97 százalékban vízből álló élőlényeket azonban meglehet enni (Ázsiában szeretik is), ráadásul van rá egy speciális módszer (aminek egyik lépése, hogy kvázi alkoholban szárítják ki őket), amivel pár nap alatt csipsz-szerűvé teszik. Ha ezt sikerülne forradalmasítani, már csak az ízesítést maradna hátra és bárki fogyaszthatna zsírszegény, szelénben, magnéziumban, vasban és B12-ben gazdag medúzacsipszet. Kellemeset a hasznossal.

