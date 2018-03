Úgy tűnik most már örökké az lesz a keresztje Kósa Lajosnak, hogy bármi kínos derül ki róla, az instant felkerül a klasszikus Nagymamám, Zalai Imréné találkozása David Bowie-val falvédőre, legutóbb a strómanos változat is megvolt, most pedig Garaczi László osztotta meg a következő verziót, melynek címe

édesanyám kósa lajosra bíz 1300 milliárd forintot