Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend épületei ezen a nyáron is átalakulnak tíz napra. Az udvarok, templomok, közösségi terek megtelnek koncertekkel, színházzal, irodalommal, tánccal. Idén több mint 1500 program várja a látogatókat 28 nagyobb és 40 kisebb helyszínen július 20. és 29. között a 28. Művészetek Völgye alkalmából. A magyarok mellett olyan nemzetközi előadók is fellépnek majd, mint az Asian Dub Foundation, a DePhazz, a Triggerfinger vagy Rebecca Ferguson.

Itt mutatkozik be az iamyank Live Ensemble, és fellépnek olyan hazai sztárok, mint az Anna and the Barbies, a 30Y, a Quimby, a Hiperkarma,a Kiscsillag, az Irie Maffia, a Péterfy Bori & Love Band, Szabó Balázs Bandája, a Jónás Vera Experiment, a Csík Zenekar, a Margaret Island, a Bohemian Betyars, a Vad Fruttik, lesz Hobo Kopaszkutya koncert és Random Trip is.

Részletes programok itt.