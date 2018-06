Minden Devecserben kezdődött azon a március 31-én, amikor 11 óra körüli időben a rendőrök "ellenőriztek egy kaposvári járművezetőt. A sofőr személygépjárművének hátsó ülésén és csomagtartójában közel száz kilogramm szarvasagancsot találtak".

Az 57 éves ellen orgazdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás, írja a rendőrség. Aztán azt is kiderítették, hogy honnan származnak az agancsok, ezután egy 34 éves noszlopi és egy 56 éves devecseri lakost is meggyanúsítottak, hogy engedély nélkül gyűjtötték össze a helyi erdőterületekről a csontnyúlványokat. Ellenük lopás bűntett, a devecseri férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult. Most pedig az ügyészségre kerültek az iratok.