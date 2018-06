Magyar idő szerint péntek hajnalban tartották az NBA idei játékosbörzéjét, ami idén is hemzsegett az ízléstelenebbnél ízléstelenebb öltönyöktől, de a San Antonio Spurs által a 18. helyen kiválasztott Lonnie Walkernek úgy is sikerült túltennie mindenki máson, hogy az ő öltönye még viszonylag tűrhetően is nézett ki.

Fotó: Facebook / Bleacher Report

Nem, Walker nem mágus, csak akkora a haja, hogy fizikai képtelenség ráhúzni egy baseball sapkát.

Egyszerűen csodálatos.