Az Egyesült Államokban elég komoly probléma, hogy a kisebbségek tagjaira rendszeresen kihívják ok nélkül a rendőröket. A Vox arról írt, hogy egy kollégiumban, egy közös helyiségben alvó fekete fiúra hívták ki a rendőröket. Nemrég pedig abból volt országos botrány, hogy két, Starbucksban várakozó fekete férfira hívták ki a rendőröket, most pedig egy 12 éves kisfiút sikerült vegzálni. Egy ohioi férfi jelentette be a rendőrségen, hogy

egy gyerek füvet nyír a háza előtt.

A rendőrök ki is jöttek intézkedni, a felforgató cselekedet miatt. A kisfiú elmondta, figyelmetlenségből, véletlenül ment át a szomszédhoz, mert nem volt semmilyen jelzés az udvarok határán, se kerítés.

A jelenség, hogy a fehérek minden ok nélkül kihívják a feketékre a rendőröket egyébként tömeges, a Mashable már egy ironikus listát is összerakott "5 dolog, amit tehetsz mielőtt kihívod a rendőröket egy feketére" címmel, a következő tanácsokkal: