Nehéz elképzelni azt a megbeszélést, amin úgy döntöttek az Óhegy kilátó megálmodói, hogy a tervezett építmány csúcsára a kőbányai lakosok megtestesítőiként rámontírozzák Leonardo DiCaprio és Kate Winslet híres jelenetét a Titanicból. A tervezők mertek nagyot álmodni, először azt hittem, csak káprázik a szemen, de nem:

Fotó: Facebook/Kovács Róbert

Úgy látszik, Kőbánya sem szeretne kimaradni a fővárosi parkfelújításokból. A kerület polgármestere, Kovács Róbert a Facebook-oldalán tette közzé a kilátó vázlatát, amit a Hello Wooddal partnerségben dolgoztak ki. Ez nem csak egy kilátó, hanem egy közösségi pont is, előadótér is készül a fedett részen.

A poszt alá egyébként nem kevés komment érkezett, mivel finoman szólva sem aratott osztatlan sikert a tervezet: "vétek ilyen monstrummal elcsúfítani a parkot", "elvenné a zöldterületet", és "nem kellene ezt a felesleges kilátót lenyomni a kőbányai lakosok torkán".

A 148 méteres Ó-hegy neve egyébként senkit se tévesszen meg, ez inkább egy domb, pár száz méterre pedig már van egy másik kilátó, a Csősztorony.