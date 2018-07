Az Imgur egyik felhasználója, atomicrabbit2 mesélte el az alább olvasható, képekkel gazdagon illusztrált sztorit.

Az történt, hogy atomicrabbit2 és atomicrabbit2né új házba költöztek. A háznak gázkazánja is volt, ami nemcsak a lakásban adott finom meleget, hanem a hátsó ajtó melletti kémény dobozán is. Ezt megirigyelték a környékbeli galambok is; az egyikük úgy döntött, hogy odafészkel a doboz tetejére.



Mindez 2014 májusában történt. Atomicrabbit2 nem is foglalkozott volna vele, csakhogy az anyamadár és a kis jövevények rövidesen telefosták a hátsó ajtó környékét és magát a kéménykürtőt is, ami megnehezítette az egymás mellett élést.

Hogy elejét vegye a további eltömítési kísérleteknek, atomicrabbit2 egy dróthálóval burkolta be a kémény dobozát.

Aztán eljött 2015 májusa.

A galamb fészket rakott a dróthálóval burkolt dobozra. Atomicrabbit2 kihajította az üres fészket és elüldözte a lakóját. A sértődött galamb vissza se jött egész évben.

Aztán eljött 2016 májusa.

„Ez már kezd kibaszottul idegesítő lenni”– gondolta (és írta) atomicrabbit2, aki ezen a ponton madárriasztó tüskéket szerelt a kéménydoboz fölé, hogy ezzel tartsa távol őket. A tüskéket arra tervezték, hogy a madarak ne tudjanak leszállni tőle.

Hát, az ő galambja le tudott. Sőt, úgy tűnik, a tüskék még a fészek stabilizálásában is segítettek; igaz, a biztonság kedvéért egy csomó kék zsineget is szőttek bele. Amikor az agyvérzéssel küszködő atomicrabbit2 kihajította a fészket, a gerlepár másnap még több kék zsineggel ért vissza. „Biztos van valahol egy kibaszott raktárkészletük.” – dühöngött atomicrabbit2, aki további tüskékkel próbálta nehezíteni a gerlepár dolgát.

Aztán eljött 2017 májusa.

2017 júlusára már az egész dobozt beborította a drótháló, szóval atomicrabbit2 nyugodtan feküdt le aludni, mert biztos volt benne, hogy ezen már nem juthatnak át.

Aztán eljött 2018 májusa.

Ekkor derült ki, hogy a drótháló jobb oldalán van egy kis nyílás. Igen, a galambok simán befértek rajta. Atomicrabbit2 ekkor vásárolta meg a Dr. Who névre hallgató műbaglyot. A galambok úgy beszartak tőle, hogy azóta se jöttek vissza.

Atomicrabbit2 már nem ringatja magát illúziókba: azon morfondírozik, hogy ha a galambok jövőre is fészket raknak, bérleti díjat fog szedni tőlük.

