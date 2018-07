Világos, hogy ha az embernek Lamborghinije van, az menő. De azért a menőzésnek is vannak határai, és ez az idióta itt kétségtelenül túltolta a dolgot. A floridai Key Westben tartott autós találkozón a fickó kipattant a luxuskocsiból, pózolt egy kicsit erre, meg egy kicsit arra, de ezt még mindig nem találta elég ütősnek. Gondolta hát, hogy felpattan a kb. 80 millió forintot érő kocsi szélvédőjére, hogy még jobban mutasson a képeken. Csakhogy a Lamborgini szélvédőjét nem erre tervezték, így szépen be is tört a drága üveg (5000$). A produkciót láthatóan a csaja sem díjazta, amit meg is értünk: mégis milyen prosztón néz már ki így egy Lamborghini.