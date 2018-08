Nem láttam jönni, de most itt van: nem sokkal azután, hogy a Weezer (elég nagy sikerrel) feldolgozta a Toto Africa és Rosanna című számait, a Toto is elővette Rivers Cuomo zenekarának egyik dalát. Ráadásul nem a Buddy Hollyt vagy az Island in the Sunt, hanem a Hash Pipe címűt.

Most már nagyon érik egy közös turné is.