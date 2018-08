Először is hadd kezdjem egy személyes vallomással. Gimnáziumi tesitanárom fogalmazott egyszer úgy rólam, hogy nem vagyok konfekcióméret, ami azt jelenti, hogy a több mint kétméteres magasságom miatt meglehetősen macerás nekem új ruhákat venni. Pláne olyanokat, amik esetleg tetszenek is.

Barátnőmtől azonban pár hónapja kaptam egy iszonyat vagány tigrises inget, amit a H&M-ben vett. Alapból mindig is vonzódtam a tigrises ingekhez, és valljuk be, ez a darab még kifejezetten jól is áll nekem.

Aztán pár héttel később arra lettem figyelmes az Instagramon, hogy ingem közepesen promininens, magyar undeground zenészeken is elkezdett feltűnni.

Először Sarkadi Mikin láttam, a Dope Calypso frontemberén:

Jó, ennyi még belefér, bár nyilván zenészként nála pattog a labda, hogy mennyire akarja nagyobb közönség elé tárni, hogy még a punkok is a H&M-ben vásárolnak.

Aztán megláttam, hogy Szabó Benedek és a Galaxisok frontembere, Szabó Benedek is ugyanebben az ingben virít. (Ezt a screenshotot Benedek magánprofiljáról szedtem le, remélem nem haragszik meg érte, de fontos újságírói munkához kellett!)

Oké, most már a Bánkitóra vagy a Kolorádó fesztiválra biztosan nem mehetek ebben az ingben. Ma azonban lesújtott a harmadik csapás is, miután megláttam a Slow Village egyik rapperének, Goulasch-nak az ingjét ezen a fotón:

Szóval feltenném a kérdést, kedves Magyar Underground: