Lassan két hónap telt el azóta, hogy a Rockstar először mutatott hivatalos gameplay-t az idei év egyik legjobban várt játékáról, a Red Dead Redemption 2-ről, de azóta is csordogálnak az infók folyamatosan (nem meglepő módon, hiszen bő egy hónap van a megjelenésig).

Ezek között voltak tök elhanyagolható dolgok is, de a napokban ledobták az atombombát, kiderült ugyanis, hogy

annyira realisztikus lesz a játék, hogy a csődörök tökei össze fognak zsugorodni hideg időben.

Egészen eddig azt hittem már mindent láttam, mikor a Skyrimhez megjelent az első olyan mod, ami ivarszerveket varázsolt a lovakra, de ez még azon is túltesz, ráadásul az is kiderült, hogy hálistennek realisztikus lószart is nézegethetünk majd a játékban.

Ha ezek a dolgok nem nyűgözik le, akkor sincs gond, mert amúgy a lovakat el is lehet majd nevezni, meg lehet változtatni a kinézetüket, sőt, még trükkökre is be lehet majd tanítani őket. Jóban lenni is megéri majd az állattal, mert ha a játékos folyamatosan bántja szegényt, akkor az bizony lovaglás közben is érződik majd.

Az új Red Dead október 26-án jön majd, sajnos kizárólag Xbox One-ra és PS4-re, úgyhogy PC-n legfeljebb videókon lehet majd a lovak zsugorodó heréit vizsgálni.

(via)