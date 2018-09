Fotó: outnow.ch

Gareth Evans az egész világot lenyűgözte a The Raid című, iszonyú brutális indonéz akciófilmmel, amelyben gyakorlatilag az elsőtől az utolsó percig emberek csépelték egymást szinte táncnak is beillő koreográfiában, az ég adta világon mindent fegyverként használva és a másik testébe beleállítva. A hatalmas, és egy indonéz filmtől pláne lenyűgöző siker után el is készült a második rész, azóta pedig mindenki a harmadikat várja, mert hát valljuk be, ez a sztori (egy ember megy előre, és mindenkit, aki szembejön, agyonver) akár kétezer-hatszáztizenöt részen is folytatható lenne. De a dolgok jelen állása szerint úgy tűnik, hiába várja a The Raid 3-at a világ torokból kiálló, letört nyakú üvegekre fogékony része:

A Raid 3 egy ponton ott volt a radaromon. Készen volt az ötlet. Tudtam, mi lenne a sztori. De azt hiszem, már elég idő eltelt ahhoz, hogy úgy gondoljam, aligha fogok már visszatérni hozzá. Nagyon jó volt leforgatni a filmeket, és azt hiszem, elég jó, bizonyos tekintetben természetes lezáráshoz jutottunk el a második részben. Azt hiszem, néha egy kicsit megárt a túl sok a jóból

- nyilatkozta a rendező a Cinemablendnek egy interjúban.