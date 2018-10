De azt egy könyvborítóra. Én elég nagy Twin Peaks-rajongó vagyok, mást ne mondjak, tavaly, életemben először az HBO GO-ra is előfizettem miatta (teljesen ráfizetés mondjuk, egy majdnem egész Westworld-évadot néztem még meg, meg egy-egy epizódot ilyen-olyan sorozatokból, de mind unalmas volt). És persze elolvastam minden Twin Peaks-könyvet is, szóval azt hiszem, sokkal többet tudok David Lynch egész kis kreált világáról, mint azt tizenpár évesen hittem, amikor bemutatták az első sorozatot, amiről azt hittem gyerekfejjel, hogy a rendszerváltás egyik adománya, és hogy Amerikában csupa ilyen fantasztikus dolog van.

Azóta már tudom, hogy nemhogy csomó, de egy sincs ilyen – na jó, most a Black Mirror nagy lépés, bár még csak néhány részét ismerem –, viszont ezért is érdekel, ki az az ember, akinek a fejéből mindez kinőtt. Úgyhogy most elég nagy örömmel láttam, hogy megjelent az Aminek álmodom könyv, egyfajta Lynch-(ön)életrajz, ahogy olvasom, mesél benne ő is, meg mesélnek benne ismerősei, kollégák, szerelmek, a szokásos. Érdekes amúgy, hogy az álom és az agyunk nem kontrollált működése mennyire komoly szerepet játszik Lynch életében, a könyvben van egy rész, amikor például arról mesél, hogyan volt olyan deja vu-je, amikor nem azt élte át, ami már történt vele, hanem azt, ami majd meg fog történni. Ezt egyébként nem pontosan értem, de hát tegyük a szívünkre a kezünket: a Twin Peaksben mindent pontosan értünk?

Ja és a kézírás: igen, a borítón az ő kézírásával van a cím. A magyar kiadásban is.