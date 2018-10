Hát az, hogy

Ami magyarul annyit tesz, bámulatos, lenyűgöző, kevésbé cizelláltan fogalmazva esetleg simán csak fasza. Kingről jó 300 millió eladott könyv után feltételezhetjük, hogy tud egyet s mást az írásról, így arról is, hogy mikor használódott túl, fáradt egy jelző. Az "amazing" a jelek szerint most. A horrorpápa Twitteren nyilatkoztatta ki a szó nyugdíjazását:

Note to writers: "Amazing" is very tired. "Amazing" needs a long vacation. Therefore, please don't write about your amazing party, your amazing girlfriend's amazing dress, or your amazing vacation. Something more pungent & specific, please.