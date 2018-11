A Get Closer csapata elég durván belehúzott, még ki se hevertük az Art Ensemble of Chicago varázslatos koncertjét, Roscoe Mitchell és Don Moye csapata után talán még tétet is emelve, elhozták Pharoah Sanderst, akinél nagyobb élő legenda talán nincs is a jazz világában.





Az 1940-ben született Farrel Sanders egyike volt azoknak az amerika nyugati partján induló zenészeknek, akik végül a jazz bölcsőjébe, New Yorkba vonultak. Sanders gyakran lépcsők alatti zugokban aludt, míg nem a Szaturnuszon született látnok, Sun Ra befogadta, és bíztatta, hogy vegye fel a nagymamájától kapott Pharoah becenevet művésznévként.

Sanders a kor legelőremutatóbb törekvéseit összefogó ESP kiadónál jelentette meg első lemezeit, ahol Albert Ayler, Patty Waters, Sun Ra, William Burroughs és a fél New York-i loft-scéna krémje is otthonra talált, majd hatalmas lendületet vett pályája, amikor 1965-ben John Coltrane jobbkeze lett, hogy két tenorszaxofonnal tágítsák a sztratoszférát, egymásból táplálkozó energia-bombáikkal. Sanders játszott többek között a legendás Ascension lemezen, a Meditations-ön, a japán turnén, ami felforgatta japán jazz életét, valamint Coltrane halála előtti utolsó koncertjén, ami egy magnófelvételként maradt meg az utókornak, és Live at the Olatunji Center néven jelent meg.

Sanders azóta is töretlenül aktív, és azért igazán kihagyhatatlan a koncert, mert nem egy megfáradt ember egykori teljesítménye miatti, koncertjének múzeális jellegű látogatásáról van szó, hanem egy ereje teljében lévő legenda jön el, akinek tónusa, mélysége nem kopott az évtizedek alatt, és több mint teljes értékű zenei élménnyel engedi haza a Mom Sport közönségét.

Az estéről minden információitt, alább pedig egy friss videó Pharoah Sandersről, amint zenekarával John Coltrane-től a Welcome-ot játsszák a 2018-as North Sea jazz fesztiválon.