Az elsőbe a kedvenc infografikás oldalamon, a Visual Capitalisten futottam bele, és azt ábrázolja, hogy melyik amerikai államban melyik cég a legnagyobb munkáltató:

A másik pedig saját, az Indexen jelent meg tavaly, és egészen hasonló a témája: melyik magyar megyében melyik cégnek van a legtöbb alkalmazottja:

És hogy mi a címben belengetett tanulság? Az, hogy az amerikai térképen 11 állam, köztük a leggazdagabbnak és legfejlettebbnek számító Kalifornia és New York esetében a legnagyobb munkáltató egy-egy egyetem (vagy egyetemi hálózat). El tudunk képzelni bármi, erre akár nagyon nagyon távolról is emlékeztetőt itthon?

UPDATE: Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy valójában a Szegedi Tudományegyetem több embert foglalkoztat, mint a Continental. Csongrád megye a magyar Kalifornia, éljen!

UPDATE 2: Mint kiderült, a valójában Debreceni Egyetem is lenyomja a foglalkoztatottak számában a TEVA-t, szóval lehet hogy nem is az a tanulság, amit eredetileg gondoltam. Mindenesetre Debrecen a magyar New York, ezek után ez gyakorlatilag tényfaktum.

UPDATE 3: Mielőtt valaki megszámolja a Pécsi Tudományegyetemet is, jelzem, hogy a menő államok elfogytak, és szerintem Baranya igazán nem akar a magyar Nebraska lenni.