Volt az a 2004-es film, a Super Size Me (itt olvashatja róla az Index kritikáját), amiben a főszereplő 30 napon át csak mekis kaján élt. Spoiler Alert: durván meghízott. Most egy Ryan Williams nevű fickó is megcsinálta ugyanezt. Ő nem azt akarta bebizonyítani, hogy mennyire káros a szervezetre, ha az ember kizárólag a gyorsétterem kajáját eszi, pont ellenkezőleg, az volt a célja, hogy még fogyjon is a 30 nap alatt. Annyit azért érdemes tudni, hogy Williamsen látszik, hogy szokott gyúrni. És ugyan nem árulta el a fogyás titkát, de gyanús, hogy nem ette halálba magát (napi 5400-7200 forint körüli összeget költött), illetve az edzésekből sem vett vissza. A lényeg, hogy sikerült neki.

