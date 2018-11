London egyik legismertebb épülete a 2004-ben átadott Ghurkin, vagyis az Uborka. A hivatalos neve amúgy most épp 30 St Mary Axe. Sir Norman Foster irodája tervezte, aki a BudaParton épülő Mol Campust is (és amúgy a nálunk is menő irodákat fejlesztgető Skanska építette). Nos, most a szomszédjába épül egy még magasabb felhőkarcoló, amiben persze semmi különös nincs, van arra jó pár ilyen, az Ubrokát sem a magassága miatt szeretjük.

8 Galéria: A londoni Tulipán tervei Fotó: Foster + Partners

Sokkal érdekesebb, hogy ezt a házat is a Foster+Partner tervezi, és ismét egy ikonikus, organikus formát idéznek meg vele. A Tulipánnak (Tulip) becézett épület 305 méteres magasságával a második legmagasabb lesz az Egyesült Királyságban, szépen fölé is nyúlik az Uborkának.

Legalább ilyen érdekes, hogy a virágforma torony nem irodaház lesz, hanem valamiféle kulturális-tudományos kilátó. A "virágban" végigfutó üveghidakról, és az azokból kitüremkedő buborékokból lehet majd csodálni a várost. A tervek szerint évente húszezer londoni diáknak kínálnak majd igyenes látogatást, kihelyezett iskolai órák keretében.

8 Ott van mellette az Uborka Galéria: A londoni Tulipán tervei (Fotó: Foster + Partners)

Bővebben a tervezőiroda oldalán írnak a tervekről, aki pedig még több építészeti cikket olvasna, kövesse az Urbanistát a Facebookon.