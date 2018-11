Igazán jó ajándéknak tűnik karácsonyra ez az Orbán Viktor szobor, amit az eBayen árulnak 35 euróért, azaz potom 10 ezer forintért. A leírás szerint az alabástromból és fogászati gipszből készített műalkotás kb. 20 centi magas, a súlya 1,25 kilogramm.

Az aranyszínű változat mellett kapható bronz (45 EUR), patinás (40 EUR), homokszínű (30 EUR) vagy fehér (30 EUR) verzióban is. Ha úgy gondolja, hogy hozzátartozója politikai irányultságának nem felel meg az Orbán-szobor, választhat Merkelt, Macront, Helmuth Kohlt, Napoleont, Putyint, Erdogant vagy Kim Dzsongunt is. (via Magyar Narancs)