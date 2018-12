A Rage Against the Machine-től a Killing in the Name Of c. számot valószínűleg a többség felismeri hallás után, ahogy Vanessa Carlton gigaslágerét is, A Thousand Milest. Azt viszont a jó ég se gondolta volna, hogy ez a két dal együtt gyakorlatilag jobb, mint külön-külön.

Oké, maga a videó már szeptemberi, de én csak most találtam rá a Metal Injectionön.