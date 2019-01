Alexandria Ocasio-Cortez, az amerikai Demokrata Párt új üdvöskéjeként tűnt fel a nyáron, amikor a New York-i demokrata előválasztáson ő kapta a párt jelölését a rutinos politikusnak számító Joe Crowley helyett. Azóta a 29 éves politikus a Demokraták bal szárnyának leghangosabb képviselője már a novemberben tartott képviselőválasztást is megnyerte, ezzel ő lett a legfiatalabb nő, akit valaha képviselőnek választottak az USA-ban. így Január 3-án le is tette a képviselői esküt.

És még aznap megjelent egy kicsit ciki, de azért elég cuki videó arról, ahogy az egyetemista pajtásaival egy háztetőn táncol.

Ilyen gyorsasággal még talán sosem került elő kompromitáló felvétel képviselőről. Persze ez azért lejárató anyagnak elég gyenge, a videón az látható, ahogy a Bostoni Egyetem diákjai, köztük Ocasio-Cortez a Phoenix nevű francia zenekar 2009-es Lisztomania című, amúgy így vagy úgy Liszt Ferencről szóló számára táncikál. És hát az is túlzás, hogy most került elő, mert 2010 óta a Youtube-on van.

Fotó: Youtube

Az, hogy egyetemisták háztetőkön ropják erre a számra, amúgy amolyan meme volt 2009-2010-ben, a bostoni diákok mellett még egy sor ilyen videó készült akkor. Cortez mindenesetre most valószínűleg azt reméli, hogy ez lesz a legcikibb dolog, ami éppen induló politikai karrierje során előkerül róla.