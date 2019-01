Kedvenc részem az NFL-meccseken, amikor a játékosok bemutatásánál mindenkihez kiírják, melyik egyetemről jött, és a nézőre bízzák, hogy elképzelje a 150 kilós kétméteres izomhegyeket mondjuk a Harvardon a jogi karon a könyvtárban izzadni egy-egy húzósabb vizsga előtt. Nem azt mondom, hogy ezeket a srácokat mind szépen áttolják a sportösztöndíjuk hátán az egyetemen a diplomáig (milyen szép bizonyíték erre a nem is tudom melyik magyar vízilabdás aranycsapat, ahol a játékosok felének úgy kezdődött a neve, hogy Dr.), de azért gyanús, hogy néha előfordul az ilyesmi. Főleg olyankor lesz gyanús, amikor egyik-másikuk valami nagyon okosat akar mondani, de nem jön össze neki, emlékezhetünk még NBA- és NFL-sztárok eszmefuttatásaira a kamu Holdra szállással, vagy az evolúció grandiózus cáfolatával kapcsolatban. Ebbe a sorba illeszkedik JuJu Smith-Schuster a Pittsburgh Steelers játékosa minapi posztja, aminek megfejtésével máig adós a modern tudomány, és a fél Twitter:

Fact of the day: Water is not wet. Water is a liquid that wets things. “Wet" is the condition of a liquid sticking to a solid surface, such as water wetting our skin. We CAN NOT say that water is wet, because it takes a liquid AND a solid to define the term "wet."