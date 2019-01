Hétfőn nevezték ki a svéd kormányban a zöldpárti politikus Amanda Lindet a kultúrárét és demokráciáért felelős miniszternek. Persze már magában az is megérne egy misét, hogy Svédországban külön minisztérium felel a demokráciáért, miközben nálunk a 14 különböző területért felelős Emmi feladatai közé véletlenül sem került be a demokrácia megóvása, de ez nem is annyira meglepő, hiszen az Emmit vezető Kásler Miklós épp a tudománnyal szembe menő irányt kapó Magyarságkutató Intézet felállítását érezte az egyik legégetőbb kérdésnek, ha már a sürgősségi ellátást meglátása szerint sikerült rendbe tenni.