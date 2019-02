A Madame Tussaud-ról elnevezett viaszmúzeum egy olyan dolog, amire egyszerűen nem hat az idő: pontosan ugyanolyan népszerű most is, mint ötven éve, és lenne rá egy fogadásom, hogy további ötven év múlva is ugyanez lesz a helyzet. Úgy tűnik, az, hogy egy sztárt amennyire csak lehetséges, élethűen lemásolnak viaszból, az pontosan ugyanannyira érdekes bármilyen kor és bármilyen műfaj rajongói számára.

Ennél már csak egy őrületesebb dolog van a világon: amikor a lemásolt sztár odaáll a másolata mellé. Egyszerűen H.I.P.E.R.F.U.N.K.Y.! Ez történt most a budapesti Sziget fesztivál legnépszerűbb 2018-as fellépőjével, Dua Lipával is: a londoni múzeumban bemutatták a Dua Lipa viaszfigurát a hús-vér Dua Lipa társaságában, már lájkolták is - e pillanatban - egymillió-kétszázhatvankilencezer-ötszázhatvanketten.

K.R.É.Z.I.!!!

Amelyiken van ruha, az az igazi. Asszem.