Majdnem elment mellettünk a hír, hogy megvolt a Londonban élő és edző ifjabb Növényi Norbert amerikai bemutatkozása a UFC után a második (vagy a ONE FC felfutásával talán a harmadik) legrangosabb MMA-szervezeténél, a Bellatornál, méghozzá igazán sikeresen. A 19 éves, váltósúlyban (77 kilóban) vitézkedő Növényi eddig három profi győzelmet jegyzett - de az előző meccse már csaknem egy éve, a Bellator több magyar bunyóst is felvonultató budapesti gáláján volt.

A hétvégére egy kéthetes betegséggel kanyarodott rá, ennek ellenére több látványos technikával is meg tudta fogni a 36 éves kora ellenére szerény, 1-2-es profi mérleget felmutató Will "The Thrill" Lavine-t, és amikor a második menetben lovaglóüléses leszorításba küzdötte magát, akkor egy higgadt karháromszög-fojtással kényszerítette feladásra ellenfelét. Az összefoglaló 0:28-nál kezdődik: