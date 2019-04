"Magyar vagyok, védem a keresztény magyar hazát..." felirattal hozta le egy katonai napon fegyverrel pózoló gyerekek képét a Kanizsa nevű "lokálpatrióta hetilap". A képeken a gyerekek egy géppuskával és egy gránátvetővel láthatóak katonai egyenruhában.

Én is imádtam gyerekkoromban a fegyvereket, és simán beálltam volna pózolni egy PKM-mel, ezzel szerintem nincs is baj – persze ha az ember pacifista, lehet baj, de most nem erről van szó. A katonai bemutató a törökök elleni harc egy évfordulóján került megrendezésre, ahol a szervezők tudatosan párhuzamot vonnak napjaink és az akkori idők között. "Most is veszély fenyegeti a keresztény európai kultúrát, és ezen belül annak egy nagyon fontos részét és elemét, a magyar identitást, a magyar kultúrát is" – mondja az esemény egyik szervezője, Cseresnyés Péter.

Amit nem mondanak ki, de mégsem hagynak kétséget, hogy ez az üzenet, az az, hogy