Ami azt illeti, zeneileg annyira azért nem különleges, de az élmény azért így se lehet semmi. Igaz, a San Francisco Giants baseball-csapat tagjai és nézői már megszokhatták a dolgot, ugyanis hetedik éve tradíció, hogy ilyenkor tartják az éves rendes Metallica-napot.

Ezúttal James Hetfield és Kirk Hammett játszották el a himnuszt, a The Star-Spangled Bannert a meccs előtt, Lars Ulrich pedig a kezdődobást dobta. Ezen kívül a csapat kezdőfelállását is az együttes jelentette be.

(via Rolling Stone)