Március elején még a Resident Evil 2 szűk folyosóin helyettesítette Mr. X-et, de egy katalash nevű moddernek hála most már a Sekiro: Shadows Die Twice-ban is feltűnik, egészen konkrétan a Great Serpent helyett.

A nagy fehér kígyóval a játék során többször is össze lehet futni, de azért annyira sajnos nem gyakori, mint Mr. X, vagy a Skyrim sárkányai, úgyhogy érdemes minél tovább csodálni (ami amúgy nem egyszerű, mert közben folyamatosan igyekszik megölni az embert és elég jó is benne).

Fotó: youtube / katalash

A főcímdal ezúttal sajnos kimaradt, de fütyülés van, úgyhogy így is elég szórakoztató/félelmetes az egész. Letölteni itt lehet, ha valakinek ez a vágya.

(via)