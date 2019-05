Majdnem napra pontosan egy hónappal azután találtam magam Párizsban, hogy leégett a Notre-Dame tetőszerkezete, ezért el is ugrottam a székesegyházhoz, hogy körülnézzek a környéken.

Bemenni persze még most sem lehet, sőt a közvetlen közelébe se, minden oldalról kordonok és rendőrök védik, és továbbra is jól látszanak a tűzvész nyomai. Ennek ellenére az élet gyorsan visszatért, a helyiek ugyanúgy ücsörögnek a Szajna-parton, mint mindig, és a turisták se kattintgatnak kevesebbet, csak most néhány új látványosságot: a leomlott huszártorony hűlt helyét és a környéket benépesítő rendőröket is bőszen fotózzák.

10 Galéria: A Notre-Dame egy hónappal a tűz után Fotó: Dániel Bolcsó / Index

Ahogy a tűzvész után mi is megírtuk, a körülményekhez képest egész jól megúszta a Notre-Dame, illetve a benne őrzött kulturális kincsek. Persze így is hosszú felújítás elé néz, amelyre már több mint egymilliárd euró össze is gyűlt. Addig is, amíg elkészül, a tervek szerint ideiglenes fatemplom helyettesítheti majd.

Én egyébként nem várost nézni mentem Párizsba, hanem a Facebook első európai mesterséges intelligenciás bemutatójára, úgyhogy hamarosan erről is jelentkezek érdekfeszítő tartalommal.