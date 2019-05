Ahogy arról korábban írtunk, Donald Trump jelenleg Japánban tartózkodik a miniszterelnök, Abe Sinzó társaságában. Délután Abe posztolt arról, hogy golfozni mentek Trumppal, később pedig ellátogattak egy szumómeccsre is. Korábban azt írtuk, reméljük, erről is fognak képek készülni - kérésünk pedig valóra is vált.

Fotó: Reuters Abe Sinzó (balra), Donald Trump, Melania Trump és Abe felesége, Akie szumómérkőzést néznek Tokióban.

A Reuters beszámolója alapján Trump hihetetlennek nevezte az eseményt, és hozzátette, mindig is szeretett volna látni egy szumómérkőzést. Trumppal ellentétben volt, aki nem örült az estének, ugyanis az elnökök miatt megszigorították a beléptetést, valamint a meccset is leállították Trump és Abe érkezésekor.

Trump az esemény végén egy különleges, sassal díszített trófeát is adott át a birkózóknak. Mellesleg nem ő az első szumókedvelő, a korábbi francia miniszterelnök, Jacques Chirac annyira kedvelte a sportot, hogy 2000 és 2007. között minden évben adott át kupát a győztes birkózóknak, sőt, még a kutyáját is Szumónak nevezte el.