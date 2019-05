A Gerecse hegységben háromnapos sportmászóversenyt rendeztek 2019. május 25. és 27. között, amin 6, 12 és 24 órás etapokon indulhattak a résztvevők.

A slackline és highline-t egy tipikusan nejlonból vagy poliészterből szőtt kötélen művelik, ami nagyon lapos, és nincs olyan mereven kifeszítve, sokkal rugalmasabb, vissza lehet róla pattanni, vagy mutatványok kivitelezhetők rajta. 2015-ben egy rekordkísérletről is beszámoltunk a cseszneki várnál, illetve szintén 2015-ben a magassági világrekordot is a magyarok állították be.