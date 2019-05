Rendhagyó sajtóeseményen jártunk péntek délelőtt: a Vasúttörténeti Parkban Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek egy olyan felmatricázott mozdonyt és kisbuszokat áldott meg, amelyek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírét viszik majd szerte az országban.

A katolikus világnak jövő ősszel Budapest lesz a közepe: 2020. szeptember 13. és 20. között a magyar fővárosban ünnepelik a kongresszus résztvevői a Krisztussal való találkozást, az Eucharisztiát, mely hitük forrása és csúcsa. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust legutóbb 80 éve rendeztek Magyarországon.

20 Galéria: Mozdonyt áldott meg Erdő Péter bíboros a Vasúttörténeti Parkban Fotó: Nagy Attila Károly / Index

A keddi eseményen köszöntőt mondott maga a bíboros, illetve Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója is. A bíboros szerint a kongresszus a magyar identitás szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírhat, a MÁV külön erre az alkalomra átfestett mozdonya és a kisbuszok is ebben a szellemben lesznek majd a rendezvény küldöttei. A bíboros által megáldott mozdony első útja Csíksomlyóra vezet majd, a szerelvény Ferenc pápa látogatására viszi a híveket.

A beszédek után a bíboros szenteltvízzel alaposan meghintette a 9155 0480 002-9-es pályaszámú Bombardier TRAXX P160 AC2 villamos mozdonyt és a vagy tucatnyi Volkswagen Caravelle kisbuszt is.