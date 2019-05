Újabb jelét adta a közmédia, hogy a törvényi előírásokkal szemben alkalmatlan a hiteles tájékoztatásra.

A nemzeti hírügynökség, az MTI kedden 21:19-kor egy teljesen értelmezhetetlen, zavaros hírt tartott fontosnak a kormányzati sajtóholdinghoz tartozó origóból szemlézni. (A hír megértéséhez tudni kell, hogy Brüsszelben az EU-s kormány- és államfők arról tárgyaltak, hogy ki és hogyan lehet majd az új Európai Bizottság új elnöke. A jelöltek közt van Manfred Weber is, akivel a magyar kormány látványosan és hangosan összeveszett):

Budapest, 2019. május 28., kedd (MTI) - Az Origo brüsszeli értesülései szerint "félretették" a csúcsjelölteket (Spitzenkandidatokat) az európai uniós tagállamok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján. A portál kedd este azt írta: ez azt jelenti, hogy nem automatikusan ők a jelöltek az Európai Bizottság elnöki posztjára, vagyis Manfred Weber és Frans Timmermans helyett új jelöltet keresnek.

Rá másfél órára pedig ezt adták ki:

Brüsszel, 2019. május 28., kedd (MTI) - Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács a keddi brüsszeli munkavacsorán az Európai Bizottság következő elnökét illetően konkrét nevekről nem tárgyalt, csak a kiválasztás folyamatáról - közölte Donald Tusk, a tanács elnöke a találkozó után.

Tehát akkor most a hivatalos közlés szerint nem is volt arról szó, amit az Origóra hivatkozva konkrét tényként szemléztek, de az ellentmondás nincs feloldva sehol. Hírszerkesztő legyen a talpán, aki a nemzeti hírügynökség alapján próbálja útba igazítani az olvasóit/hallgatóit/nézőit, hogy mi is történik a világban vagy az országban. Persze különböző okok miatt egyre kevesebb ilyen szerkesztő van, de azért mégis csak egy évi 100 milliárd forintból gazdálkodó, közszolgálati intézményről van szó.

(Mint a közmédia működését alaposan figyelő újságíró én arra tippelnék, hogy valaki odaszólt az MTI-be, hogy fontos lenne megtolni egy kicsit az origo hírét, függetlenül attól, hogy az érthető vagy hiteles-e. Az is szinte biztos, hogy az origo rejtélyes brüsszeli forrása egy magyar kormányzati ember volt.)