"Mikor Floridába költöztem, és megláttam egy iguánát a tetőn, azt gondoltam, milyen cuki, és mennyire trópusi. Aztán tönkretették a kertet és mindenhova odapiszkítottak" - foglalta össze Bob Lugari, hogyan lettek a floridaiak ellenségei a zöld hüllők.

Az államban annyira elszaporodtak, hogy most már a hatóságok is azt javasolják, hogy nyugodtan öljék meg a kertjükben garázdálkodó állatokat, mert azok nem őshonosak, ráadásul kifejezetten invazív élőlények, amik az ürülékükkel akár szalmonellát is képesek terjeszteni.

A nagy meleg kedvez az iguánák szaporodásának is, egy nőstény akár 76 tojást is képes rakni, ezért a hatóságok azt tanácsolják, hogy a lakosság szerezzen be csapdákat.